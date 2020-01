Moskevskou ulici v Mostě čeká dopravní revoluce!

Moskevskou ulici čeká zásadní, téměř revoluční dopravní změna. V některých částech ulice definitivně zanikne dosavadní čtyřpruh. Radnice ale slibuje lepší parkování a bezpečnost chodců.

V Moskevské ulici přijde na řadu i rekonstrukce autobusových zastávek. Na ně naváží další zásadní změny. V lokalitě by se měla vyřešit nejen průjezdnost, ale také bezpečnost a doprava v klidu. „V Moskevské ulici máme připravený kromě obnovy zastávek další dílčí projekt dopravních úprav. Například mobilní ostrůvky předěláme na pevné. Aktuální řešení ostrůvků bylo provizorní a je tu už deset let,“ prozradil jednu z úprav náměstek primátora Marek Hrvol.

Zřejmě nejvýraznější změnou bude úprava komunikace pouze na dvouproudou a změna parkování. Současné vodorovné parkování by mělo nahradit šikmé. Zvýšit by se měl počet parkovacích míst, která se dnes stávají stále více vyhledávaná. „V některých úsecích je silnice čtyřproudá a to se změní. Určitě by to nemělo nijak ovlivnit zdejší zeleň. Prostoru je tu dostatek, vznikne jen jeden jízdní pruh na každé straně. Lidé tu ale lépe zaparkují,“ vysvětlil Marek Hrvol. V Moskevské ulici dochází stále častěji k většímu záboru stávajících vodorovných parkování. Využívají je mnohdy řidiči, kteří tu nechají svůj vůz zaparkovaný jako na záchytném parkovišti a odtud pak autobusem odcestují do zaměstnání do průmyslových zón za Mostem. Tím zbytečně zabírají parkovací místa zdejším obyvatelům. „Je to opravdu tak. Máme to zmapované v rámci dopravy v klidu. Je to jeden z problémů, který je potřeba řešit. Jde to několika způsoby, ale na druhou stranu nechceme trestat rezidenty, kteří tam bydlí a parkují,“ podotkl náměstek. Křižovatka ulic Moskevská a J. Suka by měla zůstat ve stávajícím režimu. Kruhák tu město neplánuje. „Neplánujeme v rámci dopravních úprav žádné změny této křižovatky. Nový kruhový objezd v příštím roce plánujeme na komunikaci SNP ve směru na Širák,“ doplnil Marek Hrvol.