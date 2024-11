MOST SE STANE KOLBIŠTĚM DRSNÝCH SOUBOJŮ, OBJEVÍ SE VÉMOLA, ŽÁK A OMAROV

Sportovní hala Most bude 23. listopadu od 18 hodin hostit galavečer „Star Figh Night“. Podívaná pro milovníky plnokontaktních bojových sportů se vrací do Mostu přesně po roce, kdy se uskutečnila premiéra této události a sklidila velký ohlas. Na co se mohou diváci těšit v letošním, druhém ročníku, prozradil pořadatel akce Aleš Brůna.

Na co se diváci letos mohou těšit?

Především na napínavou sportovní podívanou, doplněnou o zvukovou a světelnou šou a také na několik překvapení v podobě zajímavých hostů.

Kolik bude k vidění zápasů?

V průběhu večera se odehraje třináct atraktivních zápasů, do kterých nastoupí šestadvacet bojovníků z dvaadvaceti sportovních týmů napříč celou Českou republikou, ale také z Ukrajiny či Gruzie. Jedná se o zkušené zápasníky. Někteří z nich jsou účastníci z Mistrovství Evropy a světa a většina jsou medailisté či mají tituly z mistrovství České republiky.

V jakých bojových stylech se zápasníci představí?

Zápasit se bude podle pravidel K1, MMA a boxu. Diváci uvidí tři kola po pěti minutách – a nebo také překvapení v podobě rychlého ukončení. Chystáme rovněž malé zpestření o K1/MMA, což je zápas v malých rukavicích, pouze v postoji.

Který zápas vy osobně považujete za TOP tohoto galavečera?

Jednoznačně to bude profesionální a tvrdý zápas mezi bojovníkem Martinem „Prsíčko“ Horským z klubu M3Gym a Dominikem Podzemským z Reinders MMA, jehož sparingpartnerem je pro zajímavost například legenda Karlos Vémola či Michal Martínek.

Vloni přišel pozdravit diváky a povzbudit zápasníky Karlos Vémola. Objeví se i letos?

Určitě ano, Karlosovu účast již máme oficiálně potvrzenou. Kromě něj se ale diváci mohou těšit i na další ostře sledované úspěšné české bojovníky MMA, K1 a Thai Box Jiřího Žáka a legendu řeckořímského zápasu Artura Omarova. Troufám si říci, že díky pestrému programu večera zažije Most velmi zajímavou podívanou plnou skvělých bojovníků s rukavicemi i bez nich.