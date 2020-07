Mostečan vykradl 10 sklepních kójí, kočárkárnu i byt, skončil ve vazbě

Policie v Mostě obvinila muže, který se měl dopouštět sériové majetkové trestné činnosti minulý měsíc, kdy se měl vloupat do 10 sklepních kójí, kočárkárny a bytu v domech v Mostě. Vyšetřovatel 44letého muže z Mostu obvinil z přečinu krádeže vloupáním a porušování domovní svobody a podal podnět na vazbu. Obviněný kradl již v minulosti, je několikrát soudně trestaný a loni přišel z výkonu trestu odnětí svobody. Nyní mu za současné delikty hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. Poškozeným způsobil celkovou škodu ve výši 122 tisíc korun.

Na první lup se vydal v noci ještě koncem května do ulice Čsl. Armády, kde vstoupil nezjištěným způsobem do domu a následně měl překonat mříž do sklepních prostor, kde vnikl za použití násilí do jedné kóje a z ní měl odcizit bourací kladivo, pilu, brusku, vrtačku a další věci, vše za sedm tisíc korun. V červnu pak vyrazil celkem šestkrát do panelových domů i do starší zástavby města Mostu. Návštěvou „poctil“ domy v ulici Jana Opletala, Josefa Skupy, Budovatelů a M. Rybalka. Tam všude vstupoval do domů a následně za užití fyzické síly překonával dveře do suterénů, kočárkárny a zámky u sklepních kójí. Uvnitř prostor pak hledal, co by odcizil. Hodilo se mu různé nářadí, odnést měl tři jízdní kola a dvě koloběžky. Ukrást měl i dětské stavebnice, televizor a kytaru. Z jednoho sklepa odnesl stan a spací pytel s karimatkami. V jednom případě se měl obviněný vloupat do bytu. V domě v centru Mostu vyjel do vyšších pater panelového domu, na chodbě vykopl vstupní dveře u bytu a z něj měl odcizit notebook. Odcizené věci policisté nezajistili. Ty měl obviněný údajně prodat okamžitě po krádežích náhodným osobám na ulici. Kriminalisté, kteří se případy zabývali a pachatele díky osobní znalosti ztotožnili, však zjistili, že některý lup skončil v zastavárně. Vyšetřovatel obviněného Mostečana zadržel v policejní cele a státnímu zástupci podal podnět k návrhu na vazební stíhání. Státní zástupce i soudce shledali vazební důvody a muž byl včera odpoledne do vazební věznice předán. Případem se nadále policisté zabývají a nevylučují, že muž může mít na svědomí další majetkovou kriminalitu.