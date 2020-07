Mostečané mají zájem o domácí kompostéry, město už připravuje žádost o dotaci

Máte zájem o kompostér zdarma? Pak si musíte pospíšit, neboť uzávěrka pro podávání žádostí končí 30. července. Následně proběhne hodnocení přijatých žádostí na Státním fondu životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že ve veřejné anketě vyhlášené městem Most, projevili občané o kompostéry velký zájem, město Most nyní zpracovává žádost o přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí na nákup kompostérů. Pokud projekt na kompostéry bude podpořen, tak k realizaci projektu dojde na jaře příštího roku. Realizátorem projektu budou Technické služby města Mostu, přes které budou v případě přidělení dotace kompostéry distribuovány. Domácnosti by dostaly kompostéry zapůjčené na pět let a pak by bezplatně přešly do jejich vlastnictví. V případě nepřidělení dotace budou občané informováni prostřednictvím informačních kanálů.

„Snažíme se neustále zlepšovat nakládání s komunálním odpadem. Jednou z cest je i snižování objemu biologicky rozložitelného odpadu produkovaného občany. Toho lze docílit využíváním domácího, respektive zahradního kompostování,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol.