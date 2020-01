Mostečané, rozhodněte o dvoumilionových investicích ve svém městě!

Oprava veřejných prostor uprostřed města, pomoc školám a školkám, investice do kulturního centra. Most poprvé nechá své obyvatele navrhnout a následně schválit projekty, do kterých bude investovat dva miliony korun. Takzvaný participativní rozpočet zastřeší iniciativa Hejbni Mostem!, která startuje na konci ledna. Radnice si od něj slibuje větší zapojení lidí do obecného dění. Výsledky hlasování bude pro co největší relevanci ověřovat přes telefonní číslo. Výsledky budou známy v květnu, kdy bude zároveň zahájena realizace vítězných projektů. Nad celou akcí participativní rozpočet – Hejbni Mostem! převzal záštitu náměstek primátora pro oblast rozvoje, majetku a městských služeb a ekonomiky Marek Hrvol.

Navrhnout projekt bude mít šanci každý občan města starší 15 let. Formuláře s návrhy opatřené přehledem odhadovaných nákladů, které nesmí překročit milion korun, bude možné doručit na kontaktní místa (Turistické informační centrum a podatelna Magistrátu města Mostu) od poloviny února do konce března tohoto roku. Každý návrh následně vyhodnotí odborná komise zřízená magistrátem, která rozhodne o tom, zda bude návrh zařazen k veřejnému hlasování. Do toho totiž nemohou postoupit například návrhy, které nejsou v souladu s územním plánem města nebo které se již objevují ve Strategickém či Akčním plánu rozvoje města.

Samotné rozhodování o vítězných projektech bude probíhat prostřednictvím webové stránky iniciativy Hejbni Mostem! (www.hejbnimostem.cz). Systém hlasování bude vysoce relevantní a bezpečný, každý hlas bude ověřen přes konkrétní telefonní číslo občana. Hlasovat bude možné také za asistence proškolených osob také v terénu – třeba u stánků, které se objeví hned na několika místech ve městě nebo turistickém informačním centru města. Celkové výsledky se pak obyvatelé dozví na počátku května, kdy bude také zahájena realizace jednotlivých projektů.

„Je nám jasné, že první ročník participativního rozpočtu nemusí zaujmout všechny obyvatele. Ale někdy začít musíme. Pevně věřím, že iniciativa Hejbni Mostem! nám přinese radost ze společné práce a i kdyby se zapojila jen desetina obyvatel, bude mít naše akce smysl. Chceme jasně ukázat, že každý ve městě má reálnou šanci ovlivnit jeho chod a podobu. Pevně věřím, že jakmile úspěšně dotáhneme první vybraný projekt, lidé začnou věřit, že i jejich pomoc se počítá,“ uvádí primátor města Mostu Jan Paparega. „Ostatně stále je mezi námi celá řada těch, kteří si pamatují společný boj za zachování kostela Nanebevzetí Panny Marie. Společná iniciativa Mostečanů v nelehké době dokázala takřka zázrak – kostel, který vznikl v 16. století, stojí dodnes. A i proto se stal symbolem iniciativy Hejbni Mostem!

Město Most v posledních měsících začalo usilovně spolupracovat s občany města, na zlepšení prostředí, ve kterém žijí. Prvkem, který spolupráci mezi občany a městem značně ulehčil, se stala komunikační platforma s názvem Mobilní rozhlas. Občané města za pomoci této aplikace mohou zástupcům města, resp. městským úředníkům sdělovat nedostatky, které ve městě objeví (nepořádek, rozbité komunikace, a podobně) a které by chtěli zlepšit. Město tak v relativně krátkém čase získá informace od občanů a může mnohem pružněji reagovat na jejich požadavky. Mobilní rozhlas se při realizaci projektu Hejbni Mostem! stane důležitým pomocníkem. Prostřednictvím Mobilního rozhlasu získají občané města podstatné informace k projektu a budou moci hlasovat pro projekt, který si získá jejich sympatie.

Co je participativní rozpočet?

Participativní rozpočtování umožňuje občanům diskutovat o jednotlivých složkách veřejných výdajů a vybrat, které chtějí upřednostnit. Nemá právní závaznost, je postavené na vzájemné důvěře mezi samosprávou a jejími obyvateli. Zároveň se v současnosti jedná o jeden z nejefektivnějších způsobů jak zjistit, které projekty investici skutečně potřebují a které mohou ještě počkat.