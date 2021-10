Mostecká kavárna The Most cafe pořádá PODZIMNÍ SWAP

Kavárna The Most cafe přichystala na pondělí 25. října Podzimní SWAP.

Co je to SWAP?

Swap není obyčejný bazárek, je to o výměně vámi nevyužívaných věcí za něco, co využijete.

Ale pozor, přijímat se budou věci pouze takové, které nejsou rozbité a špinavé, pouze v takovém stavu, v jakém byste je chtěli sami odnést.



1. Zaregistrujete se:

2. Pak přinesete oblečení, doplňky, bižuterii, knihy, hračky, menší potřeby a předměty do domácnosti a odnést si můžete cokoliv, co potřebujete nebo se vám líbí.

Věci se přijímají od pátku 22. října.

Množství přineseného oblečení je omezeno na 1 tašku standardní velikosti na osobu.

VSTUPNÉ:

20 Kč – účastník swapu, který přinese oblečení

50 Kč – ostatní

Přijďte i pokud nemáte co přinést – třeba si něco odnesete a dáte věcem druhou šanci.

Jen mějte na paměti, že je třeba nosit opravdu fajn věci, ať to stojí za to.