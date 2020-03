Mostecká knihovna dočasně navýšila limit výpůjček elektronických knih z on-line katalogu knihovny

Městská knihovna Most je sice zavřená, nicméně, své čtenáře ubezbečuje, že číst mohou dál. „Spokojenost čtenářů je hlavním cílem pracovníků knihovny, a to i v současné situaci, kdy je zavřeno a četba může scházet. Jedním z nemnoha řešení je nabídka výpůjček elektronických knih,“ říkají zaměstnanci knihovny. Pracovníci knihovny chtějí, aby spokojenost čtenářů v této chvíli byla aspoň trochu větší. Proto dochází k dočasnému navýšení limitu výpůjček elektronických knih (z on-line katalogu knihovny)! Registrovaní čtenáři si mohou vypůjčit celkem 5 e-knih měsíčně (doposud tři), a to zdarma (poplatek platí knihovna)!!!

Výpůjčka e-knihy je rychlá, jednoduchá, zdarma a hygienicky zcela bezpečná, tak proč ji nevyužít