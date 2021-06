Mostecká tripartita jednala o budoucnosti regionu

Mostecká tripartita jednala na posledním pravidelném jednání o budoucnosti regionu. Jde o ní například ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (Strategie CLLD), kterou členům rady představil předseda MAS Naděje Petr Pillár. Na území mstní akční skupiny proběhlo dotazníkové šetření, jehož cílem bylo získat informace o obcích, městech, ale také o rozvoji lokálního podnikání a zemědělství. Sešlo se více než 360 odpovědí a do zásobníku projektů bylo zaregistrováno na 150 projektových záměrů.

Zmapovat situaci v oblasti zaměstnanosti v návaznosti na postupný útlum těžby hnědého uhlí a uhelné energetiky je cílem dotazníkového šetření nazvaného „Budoucnost pracovníků v hornictví a uhelné energetice“. Výsledky hodlá využít takzvaná Uhelná platforma Ústeckého kraje, která se touto problematikou zabývá. Dotazníky byly během jarních měsíců rozeslány respondentům.

Na rozvoj a budoucnost regionu má jednoznačně vliv také řešení ekologických škod před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Čtvrtá aktualizace této koncepce byla na programu jednání HSRM, stejně jako informace z jednání meziresortní komise, která hraje důležitou roli v přerozdělování takzvaných vládních 18 miliard určených na tyto účely.

Na jednání regionální tripartity se v květnu dostal rovněž Plán transformace Ústeckého kraje s využitím Fondu pro spravedlivou transformaci v programovém období 2021 – 2027. Strategickým dokumentem bude v tomto případě připravovaný Plán územní transformace (PSÚT), jehož přípravou je pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Jedním z členů Transformační platformy, poradního orgánu MMR, je i Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje. Ta se zapojuje i do tvorby dalších strategických dokumentů, do přípravy strategických projektů a produktivních investic i přípravy Operačního programu Spravedlivé transformace.

Pomoci strukturálně postiženým regionům si klade za cíl program RE:START, který se zaměřuje na Strategii hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Východiskem je Strategický rámec, který je pravidelně aktualizován a naplňován Akčními plány. Od roku 2017 do současnosti bylo v rámci dotačních titulů do postižených regionů poskytnuto více než 9 miliard korun. Na realizace projektů byly konkrétně do Ústeckého kraje poskytnuty necelé tři miliardy korun.