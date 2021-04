Mostecká tripartita řešila vodík, zánik železnic i novinky ve vzdělávání

Využití vodíku v Evropě, ČR a Ústeckém kraji bylo jedním z nosných témat posledního jednání mostecké tripartity.

V rámci Akčního plánu 2 vládního programu RE:START byl totiž zpracován návrh na podporu využití vodíku v oblasti dopravy a v infrastruktuře výstavby dobíjejících a plnících stanic, a také rozvoj terminálů pro další druhy nízkoemisní dopravy. Základní informace k této problematice dostali členové regionální tripartity od Vladimíra Zemánka, jednatele společnosti CHEMINVEST.

Vodík je stále častěji v Evropě uváděn jako jedno z řešení například dekarbonizace mobility, průmyslu a energetiky, uchovávání obnovitelné energie. Mluví se ale o něm také v souvislosti s řešením nezaměstnanosti vzniklé v důsledku pandemie covid-19. Strategii pro využití vodíku má zpracovanou nejen EU, ale vzniká i v Česku, v gesci MPO. Angažovat se v této oblasti chce i Ústecký kraj. Pro něj se jedná o možnost, jak obrátit pozici “uhelného regionu” ve svůj prospěch. Pro region by se totiž mohlo jednat o šanci, jak zúročit inovační potenciál a zmírnit negativní dopady útlumu těžby uhlí na zdejší ekonomiku.

Na krajské úrovni už za přispění Ústeckého kraje, KHK, Inovačního centra Ústeckého kraje, Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a její Vodíkové platformy vznikla koordinační skupina pro vodík. Její snahou je vytvořit Vodíkovou strategii pro Ústecký kraj a nastavit příslušné kroky pro její realizaci. Prezentace je stejně jako v případě ostatních nosných témat umístěna na webových stránkách HSRM.

Neméně důležitým tématem březnového jednání Hospodářské a sociální rady Mostecka byla novela zákona o drahách, která by znamenala vážné ohrožení regionálních tratí. Novela totiž umožňuje Správě železnic zakonzervování tratě, jež nesplní požadovaný objem dopravy. V nejbližším region by se to mohlo dotknout například Moldavské dráhy, regionálních tratí Chomutov-Vejprty, Osek městoMoldava, Děčín-Oldřichov u Duchcova a dalších. Regionální tripartita se proto písemně obrátila na mosteckou poslankyni Parlamentu ČR Hanu Aulickou s žádostí, aby tento návrh zákona o drahách nepodpořila. Z odpovědi, kterou HSRM před koncem února obdržela, vyplývá, že poslanecký klub KSČM přehodnotil na základě argumentů, které se k poslancům dostávají, své původní kladné stanovisko a tento návrh ve sněmovně podporovat nebude a chce jej znovu řešit i s Ministerstvem dopravy.

S novinkami v Podkrušnohorském technickém muzeu seznámil členy HSRM jeho ředitel Zbyněk Jakš. Muzeum totiž zpracovalo projekt Virtual tour – Krušné hory, kde si veřejnost může prohlédnout některé z hornických památek zapsaných na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků přiznaných Euroregionu Krušnohoří, partnerem projektu bylo město Marienberg.