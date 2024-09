MOSTECKÉ FOTBALISTKY ČEKÁ 26. ZÁŘÍ PRESTIŽNÍ ZÁPAS!

Dorostenky WU18 FK BANÍK MOST SOUŠ vyzvou Spartu Praha o postup do čtvrtfinále poháru dorostenek.

Dorostenky Baníku po postupu z předkola, kde vyřadily FK Teplice 3:0, narazí v 1. kole Poháru FAČR na Spartu Praha. Velmi těžký los této pohárové sezóny přisoudil holkám Baníku zatím velmi těžké soupeřky. V srpnovém předkole proti FK Teplice se tým trenéra Davida Nováka předvedl ve velkém stylu a překvapivě snadno vyřadil v prestižním souboji rivala z FK Teplice.

Odpich do sezóny vyšel skvěle, neboť holky Baníku ve 4 úvodních kolech sezóny 2. ligy dorostenek získaly plný počet bodů s impozantním skóre 50:0.

Čtvrteční pohárový soupeř v podobě Sparty Praha bude zřejmě z jiného ranku, ale rozjetý tým Baníku může v tomto zápase naklonit štěstěnu na svoji stranu.

Letošní sezóna 2. ligy dorostenek je reorganizační. Pro udržení ve 2. nejvyšší soutěži potřebuje FK BANÍK MOST SOUŠ zůstat po podzimu ideálně do 3. místa. Jinak během jara sehraje baráž opět o nejlepší 3 místa skupiny o záchranu. Z každé ze dvou skupin letošní 2. ligy dorostenek se udrží pouze 6 nejlepších celků. Lépe řečeno, pokud na podzim skončí do 3. místo jde na jaro do skupiny o postup a zachránářské boje se FK týkat nebudou. Pokud po podzimu skončí hůře, v jarní nadstavbě o záchranu bude muset skončit opět nejhůře do 3. místa, aby zůstal v nové 12-členné 2. lize dorostenek.

Ve čtvrtek v pohárovém zápase proti Spartě Praha půjde jistě o spíše slavnostnější zápas. Holky Baníku však po skvělém rozjezdu sezóny zaslouženě narazí na soupeřky z nejprestižnějších. Souboj se Spartou v Mostě na Souši není každodenní záležitostí. Zápas začíná ve čtvrtek v 17:00 hodin a vyplatí se zase jednou vyrazit na dívčí fotbal.