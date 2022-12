MOSTECKÉ LVY čeká 7. prosince těžká šichta

MOSTECKÉ LVY čeká ve středu 7.12. od 18 hodin těžká šichta. Přijede Hockey Club Tábor, aktuálně třetí tým tabulky 2. ligy skupiny západ.

První společný zápas skončil vítězstvím 7:2 (3:0, 3:2, 1:0) pro Hockey Club Tábor. Táborští mají na třetím místě tabulky 50 bodů a skóre 128:56, přičemž 128 branek je nejvíce vstřelených branek z celé skupiny západ. Do LVI jsou v aktuální tabulce na devátém místě s 31 body a skóre 80:98. Domácím nezbývá nic jiného, než vzít krumpáče a lopaty a fárat od prvních minut, aby urvali nějaký ten bodík a podruhé v sezóně vyhráli tři zápasy v řadě. V loňské sezóně to nebyl neobvyklý jev, ovšem nelze se koukat zpátky. To hosté si již užili sérii sedmi vítězných zápasů v řadě.

Jak tedy vypadali poslední zápasy týmu Hockey Club Tábor?

26.11.2022 Hokej Ústí nad Labem – Hockey Club Tábor 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

30.11.2022 Hockey Club Tábor – IHC Králové Písek 8:1 (2:0, 4:0, 2:1)

3.12.2022 Hockey Club Tábor – HC Wikov Hronov 10:1 (3:0, 4:0, 3:1)

Jak vypadá kanadské bodování Hockey Club Tábor?

Jakub Matušík 41 bodů (11+30)

Filip Vlček 35 bodů (16+19)

Ondřej Šulek 32 bodů (14+18)

Poslední zápasy týmu MOSTEČTÍ LVI:

26.11.2022 HC Benátky nad Jizerou – MOSTEČTÍ LVI 9:4 (5:1, 3:2, 1:1)

30.11.2022 SHC Klatovy – MOSTEČTÍ LVI 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

3.12.2022 MOSTEČTÍ LVI – HC Řisuty 9:3 (4:0, 3:0, 2:3)

Kanadské bodování týmu MOSTEČTÍ LVI:

Pavel Písařík 30 bodů (18+12)

Jakub Procházka 25 bodů (16+9)

Pavel Smolka 18 bodů (5+13)

Utkání začíná v 18:00 hodin, přijďte fandit!