Mostecký autodrom uspěl u soudu

U Okresního soudu v Mostě proběhlo soudní líčení mezi společností Autodrom Most a manželi Jiřím a Naděždou Huličkovými. Předmětem sporu byl nadměrný hluk, kvůli kterému manželé zažalovali Autodrom. Právě v jeho prospěch soud v úterý rozhodl.

„Společnost AUTODROM MOST vítá rozhodnutí Okresního soudu v Mostě, kterým zamítl žalobu manželů Huličkových jako nedůvodnou. Verdikt se shoduje s naším přesvědčením o tom, že provoz autodromu je úředně schválený a je provozován k účelům, k nimž byl v minulosti vybudován. Z rozhodnutí je také patrné, že činnost naší společnosti je v souladu s platnou legislativou,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Autodrom Most Jan Foukal.

Svůj verdikt soud odůvodnil tím, že autodrom je úředně schválený provoz a nelze mu přikázat dodržování limitů hluku, jež manželé požadují. Nadměrné obtěžování hlukem navíc u soudu neprokázali. Soud nevzal v souladu se zákonem v potaz jako důkaz tak zvanou protihlukovou vyhlášku, kterou v roce 2017 vydalo město Most. Neuznal ani jednotlivá měření hluku provedená okresní hygienickou stanicí. V případě těchto měření nebyly totiž uloženy žádné pokuty.

Od chvíle, kdy vyhláška platí, podal mostecký magistrát několik podnětů na porušení vyhlášky ze strany autodromu. Věc řeší nyní soud, jelikož autodrom se brání správní žalobami.Vzhledem k tomu, že Huličkovi nejsou s vyneseným rozsudkem spokojeni, pravděpodobně se proti němu odvolají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Závodní okruh v Mostě se budoval od roku 1978 do roku 1983 na území výsypky bývalého povrchového dolu Vrbenský. Popud k jeho vzniku daly úspěchy Mostu v pořádání motocyklových a automobilových závodů, které se jezdily po městě. V roce 1995 byl okruh předám do správy společnosti Autodrom Most s. r. o., která se postarala po několika letech chátrání o celkovou rekonstrukci, zvelebení a o reklamní zviditelnění.