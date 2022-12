Mostecký dopravce testuje elektrobus

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s., pokračuje v testování autobusů městské hromadné dopravy s alternativními pohony. „V rámci projektu JIVE2 budeme testovat vodíkový autobus, tedy autobus s palivovým článkem,“ řekl ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský. Testování „vodíkového“ autobusu proběhne od 5. prosince do 7. prosince 2022 na lince číslo 17 v době přibližně od 9:00 do 17:30. „Cílem testování je zhodnocení možnosti provozu vodíkových autobusů na linkách MHD jako jedné z možných alternativ náhrady naftových autobusů autobusy bezemisními,“ doplnil Dunovský. Jak dodal, v předchozích měsících dopravní podnik již testoval na linkách městské hromadné dopravy i v Litvínově elektrobus.