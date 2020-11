Mostecký magistrát od pondělka pro občany dál ve stejném režimu

Magistrát města Mostu bude od pondělí 23. listopadu do konce nouzového stavu pro občany ve stejném režimu, jako v minulých týdnech. Pro veřejnost bude otevřen v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin pro vyřízení neodkladných záležitostí. Stejné úřední hodiny platí také pro Turistické informační centrum a Informační centrum Městské policie Most.

Mimo úřední hodiny bude budova úřadu veřejnosti uzavřena. To však neplatí pro klienty, kteří jsou objednáni přes objednávkový systém na odbor správních činností nebo předvoláni ke správnímu řízení.