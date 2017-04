Mostecký primátor: Nebudeme tolerovat porušování vyhlášky

Nebudeme tolerovat porušování vyhlášky, prohlásil dnes primátor v reakci na nedělní provoz na mosteckém autodromu.

Město Most již téměř rok jedná s vedením společnosti AUTODROM MOST, a. s., o nutnosti úprav provozu na závodní dráze a snížení hlukové zátěže. Protože autodrom vědomě porušuje zákon o ochraně veřejného zdraví a ani přes jednání s vedením města, přes urgence a přes opakované stížnosti občanů neučinil žádná konkrétní opatření, nezbylo městu než se pokusit regulovat hluk ve městě vydáním obecně závazné vyhlášky. Tu autodrom svým provozem tuto neděli 2. dubna v odpoledních hodinách porušil.

„Porušování vyhlášky nebudeme tolerovat a využijeme všech možností k uložení příslušných sankcí,“ oznámil dnes primátor Mostu Jan Paparega. „Společnost AUTODROM MOST neučinila žádná opatření, která by vedla ke snížení hluku, který produkují vozidla, především motocykly na závodní dráze. Majitel a vedení společnosti porušuje nejen městskou vyhlášku, ale především zákon. Při svém posledním jednání jsem navrhl vedení autodromu, aby motorkářům, kteří hodlají využít mosteckou dráhu, uložil povinnost mít ve výfuku namontované zařízení snižující hluk. Toto zařízení se dá pořídit zhruba za pouhých 500 Kč. Vedení autodromu ani tento návrh neakceptovalo a nadále vpouští na dráhu vozidla bez homologace výfuků,“ dodal primátor Jan Paparega.

Ve svém tiskovém prohlášení, které autodrom vydal dnes, informuje mimo jiné i o projektu výstavby protihlukových stěn. K tomu primátor Paparega uvádí: „Studie na výstavbu protihlukových zdí problém hluku nevyřeší. Podle toho, jak se odvíjela jednání s vedením autodromu, jsem přesvědčen, že výstavbu protihlukových stěn ve skutečnosti ani neplánují. Jejich realizace by vyšla na mnoho desítek milionů korun a nepřinesla by žádný efekt. Opatření by se měla týkat omezení zdroje hluku a nikoliv nesmyslného budování protihlukových zdí, jak uvádí management společnosti. Mohu zodpovědně říci, že společnost AUTODROM MOST nepřišla dosud s žádným konkrétním návrhem opatření, jehož výsledkem by bylo dodržování zákonných hygienických limitů hluku. Výstavba protihlukových stěn je nesmysl, který problém nevyřeší a vlastníci společnosti to velmi dobře vědí. Pouze mlží, čímž vědomě vytvářejí nepříjemné prostředí s odůvodněním, že vše chce čas na přípravu a zajištění finančních prostředků.“