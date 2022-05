Mostecký ROKÁČ VINOHRADY nabídne páteční THE MOST METAL SHOW

Mostecký ROKÁČ VINOHRADY nachystal na tento pátek 6. května ve 20 hodin v mosteckém Rokáči Vinohrady THE MOST METAL SHOW 2022. Přijďte si poslechnout pravý český thrash metal v podání Sixth Dimension a Fatal Punishment.

SIXTH DIMENSION je trash metalová parta ostřílených muzikantů z Mostu a Teplic. Kapela vznikla v roce 2002, někteří členové kapely však aktivně hrají již od roku 1987. V Rokáči se představí nový basák Lukáš Korša. Tento junák drtil basu v kapelách Your Time Has Come a Discretion.

Buchy – bicí

Špirda – kytara

Tom – kytara

Lukáš – basa, zpěv

V Rokáči Vinohrady je doplní litoměřická smečka FATAL PUNISHMENT.

Martin Sluka – zpěv

Petr Prouza – kytara, back vocals

Lukáš Gabriel – basa

Luboš Šindela – bicí

Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@rokac-vinohrady.cz

Uveďte jméno, datum koncertu, počet osob a telefonní kontakt. Poté si vstupenky vyzvednete v den konání koncertu od 19:00 do 19:30