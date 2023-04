Mostečtí fotbalisté přivezli ze zápasu s FK Ústí nad Labem remízu

V ústeckém derby mostečtí fotbalisté v mírné přestřelce remizovali 2:2. Skvělá kulisa byla od plného mosteckého kotle.

Takřka za půlhodiny bylo po všem, skóre se ustálilo na remízovém 2:2 a druhý poločas už žádnou branku nepřinesl. Ovšem šance byly, a to na obou stranách. Utkání mohlo skončit v divoké přestřelce, které však bránil přeci jen trochu obtížný promočený terén.

Do zápasu vstoupilo lépe FK Ústí nad Labem, v 9. minutě se do vápna prosadil Ondra Černý a předložil před prázdnou branku ostrostřelci Davidu Černému, který pohodlně otevřel skóre. Prakticky vzápětí jsme se dostali k dobré standardní situaci, kterou si netradičně vzal na starost Filip Maksič a trefil ruku ve zdi skákajícího Ondřeje Kolaříka. K penaltě se postavil exekutor Petr Glaser a vyrovnal na 1:1.

Utkání se vlastně po celý zápas přelévalo z jedné strany na druhou, náběhy střídaly rychlé návraty a množství brejkových situací mnohdy bránil nepříliš kvalitní terén nasáklý po nočním intenzivním dešti. Ve 14. minutě, tedy cca dvě minuty po penaltovém vyrovnání se zkraje hřiště probíjel David Černý, mostecká obrana jej dokázala pouze faulovat a Jaroslav Benda po tečovaném přímém kopu poslal Ústí znovu do vedení 2:1. Most se vrhl za vyrovnáním, nebezpečné střely měli Vobecký nebo Zinhasovič, jehož přímák brankář Plachý doslova vyškrábl ze šibenice.

Vyrovnání přišlo až po krásné dorážce Adama Bouguetouty ve 27. minutě. Roh Zinhasoviče byl odvrácen, ale odražený balon těsně za penaltou trefil Bouguetota přesně do levé šibenice Plachého branky. Další krásný gól mosteckého jara. Do konce první půlky měl Most mírnou převahu. Škoda, že nadějné centry Novického nenašly vhodného adresáta. Dvakrát se probíjel do střely Jan Štefko, ale chyběla poslední povedená klička. Ovšem FK Ústí se rovněž dařilo vytvářet nebezpečné situace, množství míčů za obranu Most v běžecký soubojích dokázal odvracet pouze na rohy.

Po změně stran pokračovala hra nahoru dolu, což vyvolávalo naděje i napětí pro fanoušky obou táborů. Most podporoval plný kotel na protilehlé tribuně a vytvářel napínavému utkání skvělou atmosféru i vizuální sílu našeho klubu z pohledu veřejnosti na hlavní tribuně. Intenzita a náročnost hry na měkkém terénu byla fyzicky velmi náročná. Hráči obou týmu po množství běžeckých soubojů občas po střetech polehávali a ošetřovalo se častěji než je běžné. Derby chytalo i emoce po některých zákrocích, které občas byly i na hraně zranění. Michal Rjaska po nastřídání poznal brzy tvrdost zápasu. Nejprve po úderu do nosu byl ošetřován a pokračoval s tampony, aby následně dostal nepříjemný kopanec přímo na břicho od Bohumila Hudce. Strhla se mela, kterou částečně uklidnily až žluté karty pro oba tábory.

Hra se ve druhém poločase stále rychle přelévala, ale vyložené šance ubyly. Most dokázal částečně držet střed hřiště a kombinoval s 53% držením míče, situace ve vápně soupeře si však už nevytvářel. Oproti tomu, FK Ústí mělo ve druhém poločase dvě velké šance po brejkových situacích, které mělo proměnit. Nejpve Martin Klimt z dobré situace vysoce přestřelil a později zase hlavičku Davida Černého akrobaticky z brankové čáry odvracel Vladimír Pátek.

Závěr zápasu však patřil Mostu, po nastřídání Kubeše a Skurovce se právě druhý jmenovaný dostal do dvou slibných příležitostí, kde zejména příležitost v 85. minutě mohl proměnit. Míč propadl nečekaně přes stopery FK Ústí a Skurovec se dostal do vápna k míči jako první, tváří v tvář Plachému však zblízka nezachoval zcela chladnou hlavu.

V kontextu jasných gólových příležitostí na obou stranách, je potřeba remízu přijmout jako zaslouženou, ačkoliv Most mohl v úplném závěru strhnout zápas na svoji stranu. Kvalitní a intenzivní utkání tak vítěze nenašlo a Most bude muset bojovat v dalších zápasech o další posun ze spodních příček tabulky ČFL.

FK Ústí nad Labem – FK Baník Most-Souš 2:2 (2:2)

Branky: 9. D. Černý, 14. Benda – 12. Glaser, 27. Bouguetouta

Sestava Mostu: Halouska – Pátek, Novák (60. Nguyen), Maksič, Bína (60. Rjaska) – Glaser, Vobecký, Zinhasovič – Novický (85. Kubeš), Bouguetouta (85. Skurovec), Štefko

Sestava Ústí: Plachý – Mayerhofer (86. Čítek), Hudec, Zárybnický, Jiránek (C), Černý D., Uličný, Kolařík (86. Jungmann), Černý O. (45. Zůza), Klimt (67. Zaspal), Benda