Mostečtí strážníci poprvé pořádají příměstský tábor

Letos poprvé pořádá Městská policie most LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti od 6 do 12 let v termínu 17. – 21. července.

Společně s preventisty se děti stanou na týden malým strážníkem – hasičem – záchranářem, připomenou si základní pravidla silničního provozu, zjistí, jaké to je, starat se o koně, a jak krásné je sedět v koňském sedle, zasoutěží si, budou hrát hry a zapojí se do malé divadelní šarády.