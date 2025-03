MOSTEČTÍ STRÁŽNÍCI SE ZAČALI ŠKOLIT NA VODNÍ POLICII

Městská policie Most začala školit své strážníky, aby mohli působit jako vodní policie na jezeře Most

Od letní sezóny budou mostečtí strážníci dohlížet na pořádek a bezpečí na jezeře Most v novém motorovém člunu. Ten je v současné době „zakotvený“ v garáži a čeká na svůj první křest jezerní vodou. „Školí se deset našich strážníků, kteří budou na jezeře nejen v člunu, ale budou zde vykonávat i běžnou hlídkovou činnost. Počítáme s tím, že člun nasadíme do provozu začátkem letní sezóny – zhruba na přelomu května a června,“ sdělil ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol. Pořízení motorového člunu přišlo na 1 mil. Kč a jezdit v něm bude dvojčlenná hlídka. Zakotvený bude u jezerní služebny.

Mostečtí strážníci mají ve svém vozovém parku aktuálně auta, motorky, kola, motorový člun a čtyřkolku, která bude hlídkám také nově k dispozici na jezeře.