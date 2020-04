Mostem projede z pátku 24. dubna na sobotu 25. dubna nadměrný náklad. Souprava pojede po silnicích II/257 Kozly, I/13 do Mostu, Rudolic, Ke Skále s napojením na silnici II/256, směr Braňany. Jedná se o přepravu nové tlakové nádoby pro technické zařízení Unipetrolu. Řidiči by měli být opatrní a měli by věnovat pozornost osazenému přechodnému dopravnímu značení.

Úvodní foto: Ilustrační foto