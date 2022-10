Motocyklový jezdec Oliver König převzal nový model Hyundai

Český motocyklový závodník Oliver König, závodící v sérii WSBK za Orelac Racing Team, poprvé nasedl do svého zbrusu nového modelu Hyundai i30 N v limitované edici Drive-N.

Sportovní motivy vozu v novém perleťovém laku Serenity White jsou doplněny polepy s Oliverovým závodním číslem 52 a podpisem talentovaného závodníka. Pod kapotou vůz schovává dvoulitrový přeplňovaný benzinový motor, spolupracující s osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou N DCT, poskytující výkon 280 koní.

„Za dobu, co spolupracujeme se značkou Hyundai, jsem „enku“ přišel vážně na chuť. Mám neskutečnou radost, že teď můžu nasednout do téhle stylové limitky,“ pochvaloval si König po prvním usednutí do vozu.

České zastoupení jihokorejské automobilky podporuje talentovaného českého závodníka od začátku letošní sezony. V aktuálním ročníku König zazářil především v závodech na partnerském Autodromu Most, kde i přes nepříjemné zranění dvakrát dojel na šestnácté příčce.

„Oliver v této sezoně několikrát prokázal svůj talent a jsme moc rádi, že nyní můžeme vzájemnou spolupráci ještě více prohloubit předáním tohoto exkluzivního modelu, protože perfektně sedí k jeho životnímu stylu,“ uvedl Jan Przyczko, marketingový manažer Hyundai Motor Czech.

Hyundai i30 N Drive-N je limitovanou edicí populárního vysokovýkonného modelu Hyundai i30 N, vyráběného ve výrobním závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích. Z výrobní linky sjelo pouze 800 kusů, z nichž 25 se dočká svého majitele na českém trhu. Vyznačuje se řadou designových vylepšeních v interiéru a exteriéru, včetně efektních 19“ kovaných kol v bronzové úpravě.