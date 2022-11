Muž ohrožoval řidiče na dálnici.

Adrenalinové prázdniny chtěl zřejmě zažít 26letý muž. Ten měl spolu se svým 46letým kamarádem začátkem července vniknout na cizí pozemek obydleného domu a podle policistů odešli se čtyřmi kusy hliníkových disků včetně pneumatik a s klubem měděných kabelů. Majiteli věcí způsobili hmotnou škodu přesahující 10 tisíc korun. Mladší z dvojice nelenil a poblíž Mostu v nočních hodinách překonal oplocení jiného domu, do kterého se sám pozval. Nemovitost prohledal a na různých místech našel finanční hotovost 30 tisíc korun, platební kartu a svazek klíčů, o kterých věděl, kam pasují. Jeho pozornosti neunikly ani klíče od dvou motorových vozidel. S jedním z nich se nezdráhal od domu odjet přímo k místu, k jistému obchodu, kam za pomocí odcizeného svazku klíčů vstoupil. V prodejně si napakoval kapsy další nalezenou finanční hotovostí, mobilním telefonem, cigaretami a nápoji. Odcizením všech věcí způsobil muž škodu téměř 600 tisíc korun. I přes platný zákaz řízení motorových vozidel, který minulý rok vydal Okresní soud v Mostě na 4 roky, se vydal s kradeným automobilem tovární značky Škoda napříč republikou. Na jeho cestě se vyskytl problém, a to ten, že na nejvytíženější české dálnici D1 narazil Mostečan na policejní hlídku. Vědom si svého jednání, odmítl policistům na opakované výzvy zastavit. Místo toho sešlápl plynový pedál. Při úprku před spravedlností a v denním provozu dokonce otočil vozidlo do protisměru. Podle strážců zákona nedbal žádných pravidel silničního provozu a ohrožoval všechny protijedoucí řidiče. Údajně se řítil po dálnici rychlostí přes sto sedmdesát kilometrů za hodinu. Na nejbližší benzínové čerpací stanici vozidlo opustil a z místa utekl. Šetřením celé události bylo ovšem jasné, kdo tento odcizený vůz řídil. Koncem října policisté 26letého Mostečana zadrželi, a to po předchozím souhlasu státního zástupce.

Starší z kamarádů si od vyšetřovatele převzal sdělení obvinění ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody ve formě spolupachatelství. Tomu hrozí v případě uznání viny až tříletý trest. U mladšího je trestní stíhání rozšířené o trestné činy obecné ohrožení, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Vzhledem k této právní kvalifikaci může za svou nebezpečnou jízdu strávit, v případě odsouzení, až osm let ve vězení.