Muž ukradl stovky metrů kabelu

Litvínovští policisté zadrželi muže, který byl neoprávněně v areálu jedné firmy na Litvínovsku. Muž ve věku 45 let z Mostu měl ve druhé polovině listopadu vniknout po přelezení tři a půl metrové betonové zdi a posléze po překonání plechového plotu pomocí hliníkového žebříku kolem 01. hodiny na pozemek, kde zřejmě hodlal krást. Krádež nakonec nedokonal. Pracovníci ostrahy pojali podezření z přítomnosti nezvaného hosta v objektu a přivolali na místo policii. Hlídky litvínovské policie poté po prozkoumání prostoru objevily v kontejneru na barevné kovy ukrytého muže mezi kabely. Vyšetřovatel muže obvinil ze zločinu krádeže ve stádiu pokusu.

Muž má mít dle policistů obvodního oddělení Most, kteří případy objasnili, na svědomí i dvě krádeže barevných kovů. Mostečan měl překonat u jedné firmy v Mostě dvoumetrový plot, který poškodil, a na pozemku měl odcizit stovky metrů kabelů za více než 50 tisíc korun. Do stejného objektu se vrátil o pár dnů později a odnést měl pod rouškou tmy kabely v hodnotě 12 tisíc korun. Muž poškozené společnosti zanechal hmotnou škodu ve výši téměř 72 tisíc korun. Jak s ukradenými kabely naložil, podnikavec policii neuvedl. Vyšetřovatel ho za tyto dvě krádeže obvinil z přečinu a stíhá ho na svobodě. Nejde u něj o první prohřešek, kradl už v minulosti a byl za to potrestán nepodmíněným trestem.