Muže napadl kladivem a způsobil mu vážná zranění

Ze zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví čelí obvinění teprve 19letý mladík z Litvínovska. Ten měl v jedné obci na Litvínovsku koncem června v odpoledních hodinách napadnout jen o pár let staršího muže, který přišel na návštěvu za přítelkyní tohoto mladíka. Ještě venku před domem došlo mezi oběma muži ke slovní rozepři, kdy poté mladík měl dle výsledků šetření policie poškozeného opakovaně udeřit kladivem do oblasti obličeje a čelisti. Vlivem útoku napadený upadl na zem, kde inkasoval další údery pěstí do hlavy od obviněného. Napadený utrpěl vážná zranění, se kterými skončil v nemocnici s následnou nutností operačního zákroku a s dobou léčení přesahující dobu šesti týdnů. Obviněný mladík je stíhán na svobodě. Za takové jednání může soudit přikročit k uložení trestu odnětí svobody na tři léta až deset let.