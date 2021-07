Ve čtvrtek 8. července startuje projekt SKUTEČNÁ LIGA, kterou pro Mostečany připravilo město Most. Na 1. náměstí přijedou zahrát začínající kapely. První koncert patří kapelám Self Made, Špinaví Lůzři a Projekt Parabelum. Užít si je můžete od 18 do 22 hodin.