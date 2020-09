Na AUTODROMU dnes startuje OLYMPIJSKÝ BĚH

Na Autodromu Most dnes 16. září v 18 hodin odstaruje T-Mobile Olympijský běh.

Historie Olympijského dne sahá až do roku 1894, kdy byl založen Mezinárodní olympijský výbor. Na počest této události se každoročně pořádá Olympijský den, který oslavuje sportovní aktivity všeho druhu. Po celém světě si ho připomíná 5,5 milionů lidí ze 150 zemí světa.

Připojte se na www.olympijskybeh.cz. Startovné je 150 Kč.

Každá země si „svoji oslavu“ uzpůsobí svému prostředí. Některé země slaví celý týden, některé pouze v jeden den. Jedna země pořádá volejbalové turnaje, jiné třeba veařské klání. U nás se v rámci Olympijského dne pořádají pod záštitou Českého olympijského výboru běžecké závodypro všechny věkové kategorie, a to už od roku 1987. První ročník startoval legendární Emil Zátopek. K Praze se v průběhu let přidávala i další města, až postupně akce narostla do současných 81 závodů.

Olympijský den se oficiálně slaví 23. června. V českém prostředí se Olympijský den slaví běžeckými závody vždy nejbližší středu tomuto datu. V roce 2020 původní záměr běžet T-Mobile Olympijský běh 17. června 2020 překazila světová pandemie kvůli šíření viru Covid-19.

Olympismus je v srdci každého sportovce každý den v roce, proto i v podzimním termínu zůstávají hodnoty T-Mobile Olympijského běhu stále stejné – různá místa, různí běžci, jedna myšlenky.