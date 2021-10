Ode dneška 27. října až do neděle 31. října bude na jezeře Most probíhat podzimní soustředění veslařů VKO Louny a VKO Most. Z důvodu zajištění bezpečnosti pro dorostence a juniory bude povoleno užívání motorového člunu. Tréningy budou probíhat v časech od 10 do 16 hodin podle počasí.