Na Litvínovsku se redukují otevřené školky

Situací v mateřských školách, které v době nouzového stavu zůstaly otevřené, se zabývali litvínovští radní.

MŠ ve Školské ulici zajišťuje provoz i pro děti z MŠ Gluckova, která je nyní uzavřena. Stejně tak MŠ v Tylově ulici zajišťuje provoz pro děti z MŠ Soukenická a Čapkova. Na Osadě pak funguje MŠ Ladova, která zajišťuje kromě toho i dohled nad dětmi rodičů vybraných profesí pro celý ORP Litvínov. „Situaci vyhodnocujeme každý den, byť například v Janově či na Osadě využívá nyní školku jen minimum rodičů, víme, že někteří z nich potřebují docházet do zaměstnání a nemají jinou možnost pro hlídání dětí. Uzavření školky by některým z nich způsobilo velké starosti, jak zajistit chod rodiny nejen po organizační stránce, ale i z finančního hlediska, protože snížení příjmů při pobírání příspěvku na člena rodiny na 60 % platu by je mohlo vystavit existenční nouzi. V Tylově ulici je školka využívaná více. Čekáme také, jak se k otázce provozu mateřských škol vysloví 7. dubna poslanci,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí a školství Veronika Knoblochová a dodala, že ve všech třech školkách jsou maximální bezpečnostní a hygienická opatření.

Radní mimo to sledují i bezpečnostní situaci ve městě. Velitel městské policie je také informoval o možnostech měření rychlosti ve městě městskou policií. Analyzoval nabídky trhu a personální požadavky na tento druh činnosti.