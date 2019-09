Na místě činu nechal boty

Mostečtí kriminalisté objasnili případ krádeže vloupáním do jedné mostecké restaurace. Podle nich se měl v noční době do objektu přes okno na toaletu vloupat 33letý Mostečan. Uvnitř provozovny měl muž odcizit přenosnou pokladnu s hotovostí, kašírtašku s penězi a poukazy na jídlo. Celkem poškozenému majiteli zanechal škodu ve výši 79 tisíc korun. Na toaletě restaurace zanechal boty. Objekt dobře znal. Kdysi v něm pracoval a než přišel krást, byl tam den před tím jako host. Odcizené peníze údajně utratil, pokladnu zahodil do koše. Vyšetřovatel Mostečana obvinil z přečinu krádeže a poškození cizí věci. Obviněný je stíhán na svobodě.