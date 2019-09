Seniorská obálka pomáhá záchranářům a zachraňuje životy

Nejen senioři, ale i handicapovaní či dlouhodobě nemocní mají možnost vyplnit si takzvanou ICE kartu neboli Seniorskou obálku, která obsahuje důležité informace o pacientovi. Ústecký kraj patří mezi deset krajů republiky, které se do projektu zapojily. Seniorská obálka je ke stažení ZDARMA! Aktuálně ji mohou čtenáři najít i na zadní straně Seniorských listů. Vyplněná karta pomáhá zdravotníkům v případech, kdy je pacient v bezvědomí nebo ve stavu, kdy není schopen sám komunikovat. Do Seniorské obálky by měli pacienti nebo jejich příbuzní vyplnit svoji anamnézu, prodělané operace, alergie, seznam léků, které užívají, i kontaktní osoby. Formulář by měli umístit na viditelné a dostupné místo. „Doporučujeme, aby si senioři nebo nemocní umístili obálku například na vchodové dveře zevnitř bytu nebo na lednici. Přivolaná pomoc se tak může snáze do těchto dokumentů podívat a člověku pomoci,“ říká 1. náměstek hejtmana Martin Klika.