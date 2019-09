Premiér navštívil kraj a prohlédl si rekultivace na Mostecku

Premiér Andrej Babiš se svými ministry průmyslu a obchodu a životního prostředí navštívil Ústecký kraj. Na Mostecku si prohlédl rekultivace a zamířil do Horního Jiřetína. Tam předal starostovi Vladimíru Buřtovi mimořádnou kotlíkovou dotaci a zasadil tři stromy.

Premiér nejprve navštívil dokončené rekultivace jezera Milada a Most. Další zastávka byla v Severní energetické v lomu ČSA, kde má být ukončena těžba a v lomu má vzniknout jako rekultivace další jezero. „Ověřuji záměr propojení všech těžebních jam tak, aby tady na Ústecku mohla vzniknout soustava propojených jezer nejen pro rekreaci, ale tvorbu zelené energie. Projekt je to velice pěkný. Obyvatelé kraje by si to určitě zasloužili, protože dopady na jejich životy a zdraví byly za minulého režimu hrozné. Ale upřímně, na druhé straně jsme v situaci, kdy platíme desítky miliard za solární tunel, takže nejdříve musíme ověřit nákladnost takového projektu, kolik to bude stát,“ uvedl při návštěvě Andrej Babiš a dodal, že projekt propojených jezer bude muset ověřit ministerstvo průmyslu a obchodu studií proveditelnosti. Pak o něm bude rozhodovat vláda. Lom ČSA před časem navštívil také ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček, který ocenil probíhající rekultivační práce a připustil, že pokud by se měl měnit původní plán rekultivací a vzniklé jezero by bylo součástí kaskád, pak by bylo nutné hledat další finanční zdroje. „Rekultivace probíhají průběžně, máme více jak polovinu hotovou. Máme dobré výsledky, vytváříme rekultivaci blízkou přírodě, což potvrzuje i výskyt vzácných druhů rostlin i živočichů v nově vznikající krajině,“ potvrdila mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. V Horním Jiřetíně se premiér zdržel ze své návštěvy kraje nejdéle. S vedením města zasedl za zavřenými dveřmi a probírali téma kotlíkové dotace. Premiér do města přivezl 8,2 miliónu korun na podporu ekologického vytápění. „Kotlíkové dotace jsme už zavedli z vlastních zdrojů před několika lety. Nečekáme jen na dotace od vlády,“ uvedl starosta Vladimír Buřt. Zástupci vlády i města pak společně zasadili tři stromy v parku před městským úřadem. Symbolicky tak odstartovali projekt Sázíme budoucnost, jehož cílem je deset miliónů stromů mimo les v celé České republice.