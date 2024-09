NA MOSTECKÉ MATYLDĚ SE VYBUDUJÍ STÁNÍ PRO KARAVANY

U vodní nádrže Matylda vznikne osm nových stání pro karavany. Město tak reaguje na poptávku a zároveň chce přilákat návštěvníky, kteří tráví dovolenou v obytných vozech. Kromě samotných míst se tu počítá i s novým kempem.

Projekt na Matyldě počítá s výstavbou moderního „stellplatzu“ podle současných trendů, a to za 6,9 mil.Kč. Původní částka počítala s 39 mil. Kč. „Město na vybudování těchto míst získalo dotaci ve výši skoro dva miliony korun,“ doplňuje mluvčí města Mostu Klára Vydrová.

Tzv. stellplatz by měl být dokončen ještě letos. „Následně proběhne kolaudace stavby a příprava provozního a návštěvního řádu. Zákazníkům by tedy mohl sloužit již na příští sezónu. Ceny za pronájem místa budou stanoveny po dohodě s provozovatelem, tedy s Technickými službami Most, přibližně v říjnu tohoto roku,“ uvedla mluvčí.

Nová stání pro karavany jsou navržena v prostoru louky stávajícího tábořiště – kempu Matylda, jihovýchodně od stávajícího objektu recepce. „Na ploše vzniknou oddělená stání pro osm karavanů s možností připojení na elektřinu s centrálním servisním místem pro likvidaci odpadní splaškové vody a napuštění pitné vody,“ vyjmenovala Klára Vydrová a dodala, že město zároveň pracuje na studii nového kempu u nádrže Matylda.

Obdobné stellplatzy se plánují i v jiných lokalitách. Jednou z nich, která se přímo nabízí, je i jezero Most. „Město v současné době připravuje zadání studie nového areálu kempu u jezera Most. Jeho součástí bude rovněž plocha stání pro karavany a obytné vozy se zázemím. Jeho kapacita bude výrazně vyšší než na Matyldě,“ řekla dále mluvčí.