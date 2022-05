Na mosteckém 1. náměstí se bude v sobotu sutěžit o nejlepší guláš

V rámci letošního Food festivalu se můžete v sobotu 14. května těšit i na Soutěž o nejchutnější guláš.

Tři místní organizace (Junák -český skaut, středisko Oheň Most, Myslivecký spolek Most Ressl a Spolek severočeských havířů) budou mít připraveno zhruba 200 porcí guláše. Návštěvníci, kteří budou chtít guláše ochutnat a hodnotit, si zakoupí za 60 Kč kartičku, na kterou dostanou od 14 hodin do 15:30 hodin porci guláše u každé organizace. Jakmile ochutnají všechny guláše, označí na kartičce nejlepší guláš a kartičku odevzdají k vyhodnocení.

Vyplněnou kartičku s ohodnocením je nutné odevzdat nejpozději do 16:00 hodin u stánku, kde jste kartičku zakoupili. Kartičky budou slosovatelné. Vyhlášení nejlepšího guláše proběhne na pódiu v čase 16:45 – 17:00 hod.