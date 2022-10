Na mosteckém autodromu budou k vidění historické závoďáky a k ochutnání Četnická klobása

V sobotu 8. října budou na autodromu a polygonu Most k vidění ty nejlepší historický závoďáky i elegantní automobily nedávné i vzdálenější minulosti. Ale to není všechno. Prodávat své vlastnoručně vyrobené klobásy dorazí i s 28koňovým pojízdným řeznictvím Petr Čtvrtníček.

Chystá se stylové zakončení závodní sezóny, Autodrom Most ovládnou historické vozy

Mostecký autodrom chystá 8. října stylové zakončení sezóny pro všechny milovníky motorsportu a historických vozů.

The Most Classic je setkání a výstava klasických automobilů a proběhne v rámci závodního víkendu Histo Cup ve dnech 7 – 9. října, kdy budou na dráze závodit ikonické okruhové vozy 60. až 80. let. The Most Classic spojuje závodění a eleganci, mladé a staré, sběratele a fanoušky.

Individuální zájemci z řad majitelů historických vozů podávají přihlášky výhradně přes web. Na výběr jsou čtyři varianty vystavení a prezentace vozu: mini/základní/okruh/VIP. Uhrazením registračního poplatku získáváte možnost vystavit svůj vůz a doplňkové služby podle zvolené varianty.

Program The Most CLASSIC:

Výstava a setkání klasických automobilů

Jízdy na okruhu polygonu na malém závodním okruhu

Jízdy na velkém okruhu – spanilá jízda + individuální zájemci

Doprovodný program – prezentace, výstavy, přednášky, soutěž elegance…

Klubové zábory

Více info: www.autodrom-most.cz.