Na mosteckém nádraží zastaví protidrogový Revolution train

Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN, unikátní projekt zážitkového vzdělávání založený na smyslovém prožitku a interaktivitě, kvůli pandemii vloni do Mostu nedorazil. Na mostecké nádraží přijede nyní v náhradním termínu 16. června.

Protidrogový vlak mostečtí školáci a studenti už znají. Není v našem městě totiž poprvé. Základem projektu je příběh podle skutečné události. Příběh je možné vidět v multimediální vlakové soupravě, která nabízí jedinečné prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání. Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka a efektivně tak ovlivnit jeho pohled na zdravý životní styl i prevenci závislostního chování. Silný prožitek vytváří dětem hranice, které nepřekročí. Jedná se o funkční, inovativní a interaktivní prevenci.

Pro mostecké školy je vlak je přístupný od 8 do 14.20 hodin, pro mosteckou veřejnost od 15.30 do 18 hodin. Program trvá 70 minut. Více informací najdete na www.revolutiontrain.cz. Organizátor doporučuje rezervaci na rajnochova@revolutiontrain.cz nebo na tel. 608 405 080. Cílovou skupinou jsou děti od 12 do 17 let. Mladší děti od 10 do 12 let mohou program navštívit v doprovodu rodičů.

Vstupné do protidrogového vlaku je zdarma. Projekt spolufinancuje město Most z Dotačního programu na podporu „Aktivit prevence kriminality v roce 2020“.