Významné jubileum dopravního podniku se oslaví až za rok

Připravovaný Den otevřených dveří u příležitosti 120. výročí zahájení hromadné dopravy na Mostecku v letošním roce nebude.

Akce s názvem „Den otevřených dveří – 120 let“ dopravního podniku se konal v minulých letech vždy dopoledne ve stejný den, kdy odpoledne byly Mostecké slavnosti,“ řekl ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., Daniel Dunovský.

Vzhledem k tomu, že se Mostecké slavnosti kvůli nepříznivé hygienické situaci v letošním roce konat nebudou, dohodl se ředitel s vedením města Mostu, že se nebude konat ani Den otevřených dveří dopravního podniku. „Návštěvníci přišli vždy dopoledne k nám do podniku a ty, kteří měli zájem, jsme odvezli na Mostecké slavnosti. To letos nevyjde. Velice nás to mrzí, přestože jsme přípravě věnovali spoustu času a energie, raději akci v této nejisté době o rok odložíme tak, aby to pro všechny příznivce dopravy byla důstojná oslava 120 let založení DP,“ doplnil ještě Dunovský.

V souvislosti se Dnem otevřených dveří vyhlásil DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., fotosoutěž. Uzávěrka fotosoutěže bude také o rok posunuta. Již zaslané fotografie zůstávají v soutěži.