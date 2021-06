Změnila se provozní doba odběrových center Krajské zdravotní

Krajská zdravotní upravila od 1. června ve svých odběrových centrech v Děčíně, Chomutově a Litoměřicích provozní dobu pro vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2. Provozní doba odběrového centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice a Nemocnici Most, stejně jako odběrové místnosti v Krušnohorské poliklinice v Litvínově, se nemění.

Provoz odběrových center Krajské zdravotní, a.s., pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 od 1. června 2021:

– Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín, budova „G“, (pondělí, středa, pátek a neděle od 8:00 do 14:00 hodin)

– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, (pondělí až neděle od 7:00 do 19:00 hodin)

– Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, (pondělí, středa, pátek a neděle od 8:00 do 15:00 hodin)

– Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, (úterý, čtvrtek a neděle od 7:00

do 15:00 hodin)