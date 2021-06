Závody do vrchu zavřou silnici do Nové Vsi v Horách

V sobotu 12. června od 7 do 17 se uskuteční automobilový závod do vrchu v úseku z Horního Jiřetína do Nové Vsi v Horách. Z tohoto důvodu dojde k uzavírce silnice.

Objízdná trasa ve směru na hory bude vedena z Litvínova na Křižatky a do Mníšku, odtud do Nové Vsi v Horách, Hora Svaté Kateřiny a Brandov, stejně tak i opačným směrem. Objízdná trasa linky 521 povede od zastávky Litvínov-Krušnohor na Klíny, Mníšek a Nová Ves v Horách-Hranice, odtud bude pokračovat po své trase. Zastávky Horní Jiřetín, Nová Ves v Horách – Mikulovice, Nová Ves v Horách- u domku a Nová Ves v Horách bude budou během závodu zrušené.