V MOSTECKÉM Rokáči Vinohrady to „rozpálí“ Stará škola

V pátek 11. června vystouoí Stará škola JINAK – Večer plný hard a artrockových coverů.

STARÁ ŠKOLA vznikla v roce 1983 z předešlých formací S.D.R. a Omnia Blues Band. Zakládající trio bylo od vzniku až do prosince 2009 beze změn. V osmdesátých letech pětičlenné obsazení, v období 1987-95 čtyřčlenné, poté až do prosince 2009 opět trio. Od poloviny roku 2016 do počátku 2018 s kapelou v programu Stará Škola JINAK hrál jako host klávesista Michal Wakeman Mareček, od roku 2018 s kapelou v programu Stará škola UNPLUGGED vystupuje jako stálý host kytarista Miroslav Slávek Vojnar. Od listopadu 2018 spolupracuje v programu Stará škola JINAK jako stálý host zpěvák Mentol. Kapela má za sebou již deset vydaných alb.

SESTAVA:

Dalibor Štefl – basové kytary, zpěv, percussion, foukací harmonika

Hans – bicí nástroje, percussion

Vítězslav Štefl – kytary, zpěv, kytarový syntezátor

Mentol – zpěv, akustická kytara

Kapacita omezena. Rezervace přes e-mail rezervace@rokac-vinohrady.cz Uveďte datum koncertu, Vaše jméno, počet osob a telefonní kontakt