Na nádvoří zámku Valdštejnů je VALENTÝNSKÝ KOUTEK nejen pro zamilované

Na nádvoří zámku Valdštejnů v Litvínově se otevřel VALENTÝNSKÝ FOTOKOUTEK POD LÍPOU (nejen pro zamilované). Je přístupný denně od 9 do 17 hodin, a to do 19. února.

Uzavřen bude pouze v případě náledí a nebezpečí padajícího sněhu ze střechy zámku.

Víte že:

Právě „valentinky“ jsou příčinou, proč se ze zcela běžného mučedníka stal jeden z nejznámějších světců. Legenda vypráví, že se do uvězněného Valentina zamilovala žalářníkova dcera a on jí zanechal dopis podepsaný „S láskou Tvůj Valentin“. Tato větička přežila staletí a dodnes se používá místo podpisu. Správná valentinka je totiž anonymní. Nejstarší valentinská blahopřání se dochovala ze 16. století, ale až kolem roku 1800 se stala skutečnou módou. Tehdy to byly tištěné mědirytiny, které se ručně dobarvovaly. Později se k nim přidaly i kolorované dřevoryty a litografie. Na všech se opakovaly stejné motivy srdíček, ptáčků, holubiček, květin, amorků nebo srdcí prostřelených šípem.

(edice České zvyky a obyčeje, Alena Vondrušková)