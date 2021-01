Na pravidelnou linku se vydá nová dvoučlánková tramvaj EVO 2

Další dvoučlánková tramvaj EVO 2 z produkce společnosti PRAGOIMEX v barvách DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova sjela z transportního vozidla na mostecké koleje v areálu společnosti. „Jde o realizaci dalšího projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Evropské unie na pořízení 2 kusů nízkopodlažních tramvají,“ řekl Daniel Dunovský, ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova. „Předpokládáme, že čtvrtá tramvaj EVO 2 s ev.č. 323 vyjede z Mostu na pravidelnou linku, jakmile obdrží odbavovací a informační systém a od Drážního úřadu získá průkaz způsobilosti. Po absolvování zkušebních jízd bez cestujících bude uvedena do provozu. Odhadujeme to přibližně na tři týdny. Zhruba do měsíce pak z IROP obdržíme ještě další tramvaj EVO 2,“ dodal Daniel Dunovský.

Ve vozovém parku DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova tak bude celkem 5 dvoučlánkových tramvají EVO 2. Obě tramvaje EVO 2 byly pořízené z Integrovaného regionálního operačního programu s dotací ve výši necelých 85 procent. Tramvaje EVO 2 na Mostecku vůbec nezahálí, svědčí o tom i skutečnost, že první z nich s ev. č. 320 najela za necelý rok 90 880 kilometrů (v provozu od 16. 1. 2020), druhá v pořadí ev.č. 321 najela 74 234 kilometrů (od 19.2.2020 a třetí 63 248 kilometrů od 20.3.2020).

Ačkoliv si mnoho cestujících na nové tramvaje rychle zvyklo, někteří cestující si jich moc neváží. „Jeden mladý muž po kontroverzním slovním střetu s řidičem tramvaje evo č. 322 na zastávce Litvínov Nádraží vyběhl z tramvaje, z přilehlého staveniště sebral dlažební kostku a vrhnul ji proti čelnímu sklu tramvaje,“ doplnil Dunovský. Podle jeho slov bude škoda činit několik desítek tisíc korun.