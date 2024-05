Od května 2024 je Infocentrum Elektrárny Ledvice otevřené i v neděli, a to od 8 do 16 hod.

Na exkurze na rozhlednu je nutné se předem objednat, do Infocentra (3D film, interaktivní expozice, dětský koutek) můžete přijít bez objednání. Vstup je zdarma!