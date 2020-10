Na Švestkové dráze se testovala vozidla vybavená evropským zabezpečovacím systémem

Na Švestkové dráze (Čížkovice – Obrnice) se testovala mobilní část jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS na novém speciálním měřicím vozidle Plasser&Theurer typu EM100, vyrobeném pro Správu železnic.

Cílem testování bylo stanovit pro účely správné konfigurace mobilní části ETCS dynamické trakční a brzdové parametry vozidla za různých provozních podmínek a následně zahájit ověřování schopnosti zástavby ETCS komunikovat se stacionární částí ETCS. „Testování systémů ETCS dodávaných naší společností dopadlo na výbornou. Potvrzuje to naši plnou připravenost dodávat spolehlivé zařízení zákazníkům,“ řekl ředitel projektů ETCS společnosti AŽD Antonín Diviš.

„Velmi si ceníme odborné spolupráce mezinárodních dodavatelů a výborné koordinace činností s výrobcem vozidla, a to od návrhu projektu zástavby systému ETCS, až po jeho realizaci a testování,“ dodal technický ředitel společnosti NDCon LOGIC Vlastimil Hebelka. Testy ETCS, které se odehrávaly na Švestkové dráze, se postupně přenesou na druhou trať společnosti AŽD Kopidlno – Dolní Bousov, na které aktuálně není provozována každodenní železniční doprava, a tak je zde větší prostor pro různé zkoušky.

„Úspěšné testy interoperability ETCS mezi mobilní a traťovou částí dodávané společností AŽD je vynikající vizitkou zejména českých specialistů, a navíc v obtížné době. Je více než zřejmé, že naše společnost je právem členem evropských organizací UNIFE (Evropská asociace železničního průmyslu) a UNISIG (tvorba specifikací systému ETCS) a máme Evropě co nabídnout. Navíc tímto zařazujeme Švestkovu dráhu k evropským polygonům pro zkoušky systému ERTMS (Evropský systém řízení železniční dopravy),“ podotýká předseda sekce ERTMS při UNIFE Vladimír Kampík ze společnosti AŽD.

Co je ETSC?

ETCS (European Train Control System) je zkratka pro evropský vlakový zabezpečovací systém. Je jednou ze součástí ERTMS. Měl by postupně nahradit cca 20 různých národních systémů vlakových zabezpečovačů a tak umožnit vedení vlaků po celém území Evropy bez nutnosti výměn hnacích vozidel na hranicích, popřípadě bez nutnosti vybavení hnacích vozidel různými národními systémy. Počítá se s jeho rozšířením především na vysokorychlostních tratích a tranzitních koridorech, do budoucna by měl nahradit všechny stávající národní systémy. Od roku 2000 se tento systém zkouší na vybraných úsecích německých, rakouských a švýcarských drah, postupně se přidávají další.