Na testy na koronavirus se můžete objednat elektronicky!

Krajská zdravotní, a. s., spouští od 1. října 2020 elektronický objednávkový systém pro testy na koronavirus pro odběrová centra ve všech pěti nemocnicích ve správě společnosti. Objednávat se mohou zájemci s elektronickou žádankou od praktického lékaře či krajské hygienické stanice i samoplátci. V elektronickém systému je možné objednat se i na test na protilátky.

„Elektronický objednávkový systém začne na adrese www.kzcr.eu/testcovid fungovat hned od půlnoci. Zájemci o test tam najdou všechny potřebné informace, tedy kdy přijít, jak se objednat, jak se chovat, jak dlouho bude vyšetření trvat, jestli budou platit, kdy dostanou výsledky a další. Spuštění elektronického objednávkového systému je dalším z kroků, které činíme pro zvládnutí očekávaného náporu pacientů vyžadujících hospitalizaci a testování většího počtu lidí v našich laboratořích,“ uvedl náměstek při řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Tomáš Hrubý.

Krajská zdravotní, a. s., je zapojena do státem a zdravotními pojišťovnami garantované páteřní sítě odběrových center a odběrových center v regionální síti a splňuje požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na odběrová místa v obou uvedených sítích. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je zařazena do celorepublikové sítě center, Nemocnice Děčín, o. z., Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., do regionální sítě.

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč. Test na protilátky, který je plně hrazený žadatelem, stojí 500 Kč.

Provoz odběrových míst pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19:

– Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

(pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin)

– Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 969 856 (pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin)

– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

– Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855 (pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hodin)

– Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin).