Nábor fotbalových žákyň v FK Baník Most Souš slavil úspěch

Tento čtvrtek proběhl na fotbalovém stadionu v Souši první pokus o svolání dívčího fotbalu do Mostu. Dívky ve věku žákyněk, tedy 11 – 15 let a další zájemkyně měli možnost přijít na Souš a zažít atmosféru dívčího fotbalu. Vedle dospělého prvního týmu žen FK Baník Most Souš odhodlal k vytvoření dalších dívčích kategorií. Dívky si společně zatrénovali a zahráli proti sobě.

FK Baník Most Souš oslovil kluby, kde dívky působí zatím v chlapeckých družstvech, aby si vyzkoušeli atmosféru a následně se rozhodli, zda chtějí hrát ještě chvíli s klukama nebo od zimy začít budovat vlastní dívčí tým. Nezávazná akce má za cíl zmapovat aktuální situaci dívčího fotbalu a vytvořit základ pro tvorbu zbrusu nového týmu.