NADACE RODINY TYKAČOVÝCH OTEVÍRÁ BALÍČEK POMOCI POSTIŽENÝM POVODNĚMI

Nadace rodiny Tykačových reaguje na současnou situaci v České republice a nabízí pomoc obcím a institucím zasaženým extrémním počasím. Možností je hned několik a celková částka dosáhne pravděpodobně desítek milionů korun. „Následky povodní i silného větru jsou v řadě míst katastrofální, proto jsme se jako rodina rozhodli vyčlenit finanční prostředky na pomoc těm nejpotřebnějším,“ říká Pavel Tykač.

Připravená podpora není jen finanční, k dispozici jsou také intervenční služby, psychologická pomoc nebo dočasné ubytování. „Prostřednictvím našich programů v rámci Women for Women o.p.s. nabídneme možnosti dočasného náhradního bydlení lidem, kteří museli opustit své domovy, nebo o ně zcela přišli. Jsme také připraveni rozšířit náš projekt Obědy pro děti a v nejvíc zasažených obcích uhradit školní a předškolní stravování dětem, jejichž rodiny byly živelnou pohromou výrazně dotčeny. Disponujeme také řadou odborníků, kteří mohou aktuálně poskytovat sociální či psychologické poradenství,“ upřesňuje další formy pomoci Ivana Tykač, předsedkyně správní rady Nadace.

Část vyčleněných peněz by měla pomoci okamžitě, část by měla být směrována na později, kdy bude potřeba sanovat některé další škody. K této formě podpory se připojí i Nadační fond Slavie. Ten vyzval ke sbírce také fotbalové fanoušky. Peníze by mohly být do budoucna využity na obnovu vodou zničených hřišť, tělocvičen a sportovišť ve vybraných obcích a školách.