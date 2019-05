Nadace Unipetrol vyhlásila pro děti a studenty fotografickou soutěž Náš sever

Nadace Unipetrol vyhlásila pod záštitou měst Most a Litvínov fotografickou soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol Ústeckého kraje. Soutěž s názvem Náš sever, jejímž cílem je vyzdvihnout krásy severozápadních Čech, se uskuteční od 10. května do 30. srpna 2019. Až do konce prázdnin tedy mohou děti a studenti do 19 let posílat své fotografie mailem na adresu info@nadaceunipetrol.cz. Fotografie má zachytit krásná místa a zákoutí severních Čech. Soutěžní fotografie budou vystaveny na webu www.nassever.cz, na instagramu Nadace Unipetrol s #nassever a na FB Nadace Unipetrol. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v polovině září.

Myšlenka vytvoření souboru studentských fotografií přírodních krás Ústecka původně patřila panu profesorovi Zdeňku Bělohlavovi, prorektorovi Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Nadace Unipetrol se ji poté rozhodla zrealizovat jako fotografickou soutěž s názvem Náš sever. „Jsem rád, že moje myšlenka nazapadla a líbí se,“ říká autor myšlenky, pan profesor Zdeněk Bělohlav. „Lidé z Nadace Unipetrol ji krásně rozpracovali a umožnili aktivní zapojení velkého počtu mladých lidí, pro které je to vítaná příležitost vyjádřit svůj pohled na svět kolem nás.“

„Nápad pana profesora se nám zalíbil natolik, že jsme téměř ihned začali přemýšlet o jeho realizaci. Těšíme se především na kreativitu, s jakou se do soutěže nastupující gerenace zapojí,“ vysvětluje Julie Růžičková, ředitelka Nadace Unipetrol. Žáci a studenti mají možnost zapojit se do této soutěže prostřednictvím speciálně určeného webu www.nassever.cz. Soutěž podporují také města Most a Litvínov, která pomohou jak s propagací soutěže, tak se zajištěním hodnotných cen a prostor pro slavnostní předávání. Uzávěrka zasílání soutěžních fotografií je stanovena na 30. června 2019. Nejlepší fotografie budou oceněny hodnotnými cenami.

„Město Most je město s historicky nelehkým osudem, ve kterém je možné najít zajímavá a unikátní místa, o kterých mnoho občanů nemá ani potuchy, a proto je vyhlášení fotografické soutěže pod patronátem nadace skvělým počinem, který si zaslouží pozornost,“ komentuje Martin Růžička, ředitel Úseku rozvoje, technologií a efektivity společnosti Unipetrol, zahájení fotografické soutěže. „Jsem rád, že tato soutěž dává prostor k tomu, aby se veřejnost seznamovala také s jiným pohledem na průmyslové oblasti, ve kterých lidé žijí.“

Soutěžní fotografie bude posuzovat šestičlenná porota, do které mimo jiné zasedne profesor Zdeněk Bělohlav z VŠCHT, Martin Růžička z Unipetrolu či fotograf Vojtěch Hájek. Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách www.nassever.cz a dále pak na internetových stránkách Nadace Unipetrol, Deníku Severní Čechy a ostatních partnerů projektu.

Pravidla soutěže jsou k dispozici na stránkách: www.nassever.cz