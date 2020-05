Nájem městu se odkládá

Radní města Meziboří rozhodli o odložení splatnosti nájemného včetně služeb za období březen, duben, květen letošního roku podnikatelům, kterým jsou pronajaté nebytové prostory v majetku města Meziboří a na které dopadl zákaz činnosti v souvislosti s koronavirovou pandemii. Splatnost nájemného včetně služeb bude možné odložit do 30. září. „Případné žádosti o slevu na nájemném by se řešily individuálně po ukončení nouzového stavu. Budeme se snažit drobné podnikatele podpořit, a to i vzhledem ke skutečnosti, že v našem městě není jednoduché dlouhodobě podnikat,“ konstatoval starosta města Petr Červenka.