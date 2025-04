Naleziště z období lovců mamutů si můžete prohlédnout ve 3D modelu

Mimořádný objev, který učinili archeologové na stavbě Justičního paláce na Bukově v Ústí nad Labem si nově mohou lidé prohlédnout díky 3D modelu. Uvidí tisíce kostí z desítek ulovených zvířat, včetně čtrnácti mamutů srstnatých.

Naleziště je stále předmětem intenzivního výzkumu. Díky spolupráci archeologů Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejné výzkumné instituce zřízené Ústeckým krajem a odborníků z Datového centra Ústeckého kraje je nyní veřejně zpřístupněn 3D model naleziště. Ten byl zachycen skenováním 1. února. Pro veřejnost jsou chystané i další atraktivní materiály k nalezišti na připravovaném informačním portálu.

Naleziště bylo objeveno 4. listopadu 2024, kdy se rutinní archeologický dozor na stavbě Justičního paláce na Bukově, jejímž investorem je Ministerstvo spravedlnosti České republiky, změnil ve velký záchranný výzkum. V hloubce 2,5 metru pod povrchem se podařilo objevit a postupně odkrýt vzácně a souvisle dochovaný terén, který pokrývají tisíce kostí a jejich částí z desítek ulovených zvířat. Mezi nimi je aktuálně 14 jedinců mamuta srstnatého a dalších zástupců pleistocenní fauny. Jde o typickou skládku kostí, jaké doprovází okolí tábořišť lovců a sběračů.

Mezi důležité nálezy patří především typické štípané kamenné nástroje, pomocí kterých je lokalita datována do mladého paleolitu, konkrétně do období, které se nazývá gravettien. To spadá do „vrcholného“ věku lovců mamutů a dosahuje stáří 20 až 30 tisíc let. O tomto období víme především díky světoznámým výzkumům nalezišť v Dolních Věstonicích a Pavlově na jižní Moravě.