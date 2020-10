NASCAR přesouvá AUTODROM do příštího roku

Závodní víkend OMV MaxxMotion NASCAR Show, který se měl na mosteckém okruhu uskutečnit 14. a 15. listopadu, se přesouvá do sezony 2021. Dohodli se na tom promotér NASCAR Whelen Euro Series a společnost AUTODROM MOST. Důvodem je nepříznivý vývoj epidemie koronaviru a nemoci covid-19 na území České republiky. „Vláda vyhlásila přísná opatření k zamezení šíření epidemie, v jejichž důsledku jsme museli areál uzavřít veřejnosti. Za této situace není možné závod uspořádat,“ vysvětlila obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

„V těchto náročných a nejistých časech musíme být odpovědní a brát bezpeční jako nejvyšší prioritu. Je smutné, že jsme museli závod NASCAR v Mostě přesunout, ale je to nejlepší rozhodnutí pro všechny. Spolu s naším partnerem, společností AUTODROM MOST, jsme již zahájili přípravy na další rok, abychom našim fanouškům ve střední Evropě mohli nabídnout ještě lepší podívanou,“ uvedl prezident a generální ředitel NASCAR Whelen Euro Series Jerome Galpin.

Všechny dosud prodané vstupenky na listopadový závodní víkend v Mostě zůstávají v platnosti pro příští rok, přesný termín pořadatelé zveřejní s dostatečným předstihem.

Ze stejných důvodů už pořadatelé museli zrušit původní červnový termín mosteckého závodu evropské série NASCAR. O souboje na dráze o víkendu 14. a 15. listopadu ale jezdci nakonec nepřijdou. Promotér se totiž domluvil na uspořádání závodu s provozovatelem automotodromu v chorvatském Grobniku. „Alespoň jednu dobrou zprávu pro naše fanoušky máme. Po oba víkendové dny budeme závody vysílat živě na facebooku mosteckého autodromu. Takže kdo bude chtít, může sledovat dění na okruhu v přímém přenosu,“ upřesnila Svobodová.

Tuzemští fanoušci budou zvědaví zejména na výkon jediného českého zástupce ve startovním poli Martina Doubka, jenž má za sebou životní závodní víkend v belgickém Zolderu ze začátku října. Ve třídě EuroNASCAR 2 v obou závodech zvítězil, a zaznamenal tak největší úspěch v dosavadní kariéře. K tomu přidal i vydařené starty v hlavní třídě EuroNascar PRO, kde se v obou závodech umístil v TOP 10.

Letošní zkrácená sezona NASCAR Whelen Euro Series začala v polovině září závodním víkendem v polovině září v italské Vallelunze, kde však Martin Doubek nestartoval. Po listopadovém měření sil v Grobniku je závěrečný díl šampionátu naplánován na prosinec do španělské Valencie, kde týmy čekají čtyři soutěžní jízdy. Vše je ale podmíněno vývojem situace pandemie koronaviru a nemoci covid-19 v jednotlivých zemích.